Saudi-Arabien weist Vorwürfe der US-Geheimdienste im Fall Khashoggi zurück

Riad: Saudi-Arabien hat die US-Vorwürfe zur Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi zurückgewiesen. Die Einschätzung der US-Geheimdienste, wonach der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman die Tötung Khashoggis genehmigt haben soll, sei falsch und inakzeptabel, hieß es aus dem Außenministerium in Riad. Die CIA bringt in ihrem gerade veröffentlichten Bericht den saudischen Thronfolger in direkten Zusammenhang mit dem Tod Kashogghis. Der Journalist war 2018 in der saudischen Botschaft in Istanbul von einem Spezialkommando ermordet worden.

