Saudi-Arabien stoppt Gespräche über Normalisierung mit Israel

Riad: Saudi-Arabien hat die Gespräche über eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel gestoppt. Darüber sei auch die Regierung in Washington informiert worden, hieß es aus saudischen Regierungskreisen. Derzeit hält sich US-Außenminister Blinken in Riad auf. Die USA hatten sich bislang dafür eingesetzt, dass sich die Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien normalisieren. Das saudische Außenministerium hatte die Massenevakuierung der Zivilbevölkerung aus dem nördlichen Gazastreifen zuvor scharf kritisiert. Unterdessen traf Bundesaußenministerin Baerbock in Kairo den türkischen Außenminister Fidan. Beide sprachen unter anderem darüber, wie man sich gemeinsam um die Freilassung der von der Hamas nach Gaza verschleppten deutschen Geiseln bemühen könnte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2023 12:45 Uhr