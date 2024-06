Saudi-Arabien meldet mehr als 1300 Tote bei Hadsch

Riyadh: Bei der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch sind in Saudi-Arabien in diesem Jahr mehr als 1.300 Menschen wegen starker Hitze gestorben. Diese Zahl nannte der Gesundheitsminister. In den vergangenen Tagen hatte es immer wieder Meldungen über hunderte Hitzetote gegeben. An den heiligen Stätten in Mekka herrschen zur Zeit Temperaturen um 50 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2024 22:00 Uhr