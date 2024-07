Saudi-Arabien bestellt bis zu 100 elektrische Flugtaxis bei Lilium

Oberpfaffenhofen: Der bayerische Flugtaxi-Entwickler Lilium hat seinen bisher größten Auftrag bekommen: Die staatliche saudi-arabische Fluggesellschaft Saudia will bis zu 100 der elektrischen "Lilium Jets" kaufen. Laut einer Unternehmensmitteilung wurden am Firmensitz bei München die Verträge über 50 feste Bestellungen und eine Option auf weitere 50 Maschinen unterzeichnet. Die Saudia Group will die Flugtaxis nach eigenen Angaben unter anderem für die Beförderung von Pilgern zwischen Mekka und Dschidda, aber auch für den Transport von Gästen zu sportlichen Großereignissen in der Hauptstadt Riad sowie zu touristischen Zielen einsetzen. Die erste Maschine solle 2026 ausgeliefert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2024 20:00 Uhr