Satellitenbilder widerlegen russische Darstellung zu Butscha

Steinmeier nennt Putin "eingebunkerten Kriegstreiber"

Berlin: Bundespräsident Steinmeier rechnet nicht damit, dass es mit einem von Staatschef Putin geführten Russland wieder normale Beziehungen geben wird. In einem Ferneh-Interview sagte Steinmeier, eine Rückkehr zum Status vor dem Krieg werde es wohl nicht geben, denn Putin sei ein - so wörtlich- eingebunkerter Kriegstreiber. Gleichzeitig gab Steinmeier erneut eigene Fehler in der Russlandpolitik als Kanzleramtschef und später als Außenminister zu. Demnach hat sein Festhalten an der Gaspipeline Nordstream 2 auch nach der Annexion der Krim durch Russland Deutschland viel Glaubwürdigkeit gekostet. Zuvor hatte der ukrainische Botschafter Melnyk an den Bundespräsidenten appelliert, der Selbstkritik Taten folgen zu lassen. Melnyk appellierte an Steinmeier, sich für einen sofortigen Stopp von Gas- und Öllieferungen aus Russland einzusetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2022 11:00 Uhr