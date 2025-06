Satellitenaufnahmen zeigen Schäden rund um Atomanlage Fordo

Dubai: Auf Satellitenaufnahmen sind Schäden rund um die iranische Atomanlage Fordo zu sehen. Die neuen Aufnahmen legen nahe, dass die USA bei dem Angriff auf die Anlage tatsächlich sogenannte Bunkerbrecher-Bomben einsetzten, um zu der Anlage tief unter der Erde vorzudringen. An der Flanke des Berges, in den die Anlage hineingebaut wurde, wurde offenbar an mehreren Stellen Fels und Erdreich weggesprengt. Der Iran hat bisher keine konkreten Angaben zu den Schäden im Inneren der Atomanlage gemacht. US-Präsident Trump sagte, dass Irans wichtigste Atomanlagen komplett zerstört worden seien. Die USA hatten in der Nacht neben Fordo auch die Atomanlagen in Isfahan und Natans bombardiert. Die Internationale Atomenergie-Behörde IAEA erklärte, es gebe keine Anzeichen für erhöhte Strahlungswerte bei den getroffenen Standorten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2025 14:00 Uhr