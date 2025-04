Sarg von Papst Franzikus hat letzte Ruhestätte erreicht

Rom: Nach den Trauerfeierlichkeiten am Petersplatz ist der Sarg von Papst Franziskus im gläsernen Papamobil zur Basilika Santa Maria Maggiore gebracht worden. Tausende jubelnde Menschen säumten die Straßen, die der Konvoi passierte. In der Basilika im Zentrum von Rom soll der Pontifex dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit beigesetzt werden. Laut Vatikan wird ihm eine Gruppe armer und bedürftiger Menschen die letzte Ehre erweisen. An der Totenmesse auf dem Petersplatz nahmen laut Vatikan rund 200-tausend Gläubige teil, unter ihnen etwa 50 Staatsgäste. Die Messe wurde von dem italienischen Kardinal Re zelebriert, dem Dekan des Kardinalkollegiums. Er würdige Papst Franziskus als einen Mann des Volkes mit einem offenen Herzen allen gegenüber.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2025 13:30 Uhr