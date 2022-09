Sarg mit der Queen soll ins britische Parlament gebracht werden

Nachrichtenarchiv - 14.09.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Mit einem Trauerzug wird der Sarg der verstorbenen britischen Königin heute vom Buckingham Palast in britische Parlament gebracht. König Charles der Dritte führt die Prozession an, begleitet von zahlreichen Mitgliedern der königlichen Familie. An den Straßen werden hunderttausende Zuschauer erwartet. Die Queen soll in der Westminster Hall aufgebahrt werden, dem ältesten Teil des britischen Parlaments. Vier Tage lang kann das Volk dann Abschied nehmen. Am Montag wird die Königin beigesetzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.09.2022 05:00 Uhr