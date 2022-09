Sarg der Queen wird zur Westminster Abbey gebracht

Nachrichtenarchiv - 19.09.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Nach vier Tagen ist die öffentliche Aufbahrung von Königin Elisabeth II. in der Westminster Hall beendet. Der Sarg wird nun zur Westminster Abbey überführt, wo um 12 Uhr die Trauerfeier beginnt. Zur Totenmesse werden 2.000 Gäste erwartet - neben den Mitgliedern der Königsfamilie auch Hunderte Staats- und Regierungschefs aus aller Welt, darunter US-Präsident Biden, Bundespräsident Steinmeier, Frankreichs Präsident Macron und der japanische Kaiser Naruhito. Auf den Gottesdienst folgt ein zweiminütiges Schweigen im ganzen Land. Experten gehen davon aus, dass mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung das Staatsbegräbnis auf den Bildschirmen verfolgen wird. In England sind dafür Großleinwände aufgebaut, auch Kinos übertragen die Feierlichkeiten. Am Abend wird die Queen ihre letzte Ruhe an der Seite ihres im vergangenen Jahr gestorbenen Mannes Prinz Philip finden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2022 09:00 Uhr