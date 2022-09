Sarg der Queen wird zum Parlament gebracht

Nachrichtenarchiv - 14.09.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Die Trauerfeierlichkeiten nach dem Tod der britischen Königin Elizabeth erreichen heute einen ersten Höhepunkt. Mit einer Prozession wird ihr Sarg am Nachmittag vom Buckingham Palast zum Parlament geleitet, angeführt von König Charles III., seinen Geschwistern und seinen Söhnen Prinz William und Prinz Harry. Schon seit Stunden strömen Tausende Trauernde und Schaulustige ins Zentrum der britischen Hauptstadt. In einem Flügel des Parlaments, der Westminster Hall, wird der Sarg dann vier Tage lang aufgebahrt, damit die Öffentlichkeit von der Monarchin Abschied nehmen kann. Bis zum Staatsbegräbnis am kommenden Montag werden rund um die Uhr Hunderttausende Menschen erwartet. Der Sarg der Königin war gestern von Schottland nach London gebracht worden. Elizabeth die Zweite war vergangenen Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2022 12:00 Uhr