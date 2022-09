Sarg der Queen wird nach Westminster Abbey gebracht

Nachrichtenarchiv - 19.09.2022 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Mit einer Prozession vom Parlament nach Westminster Abbey hat das Staatsbegräbnis für Königin Elisabeth die Zweite begonnen. Der Sarg der Queen wird von Soldaten auf einer Lafette - einem für Kanonen bestimmten Wagen - in das Gotteshaus gebracht. Zu Fuß begleitet von König Charles dem Dritten und der restlichen Königsfamilie. In Westminster Abbey haben sich 2.000 Trauergäste versammelt, darunter laut BBC rund 500 Staatschefs und andere Würdenträger - etwa die Mitglieder der Königshäuser in Europa, zahlreiche Vertreter der 56 Commonwealth-Staaten, wie die Premieminister von Kanada, Australien und Neuseeland sowie Südafrikas Präsident. Nicht eingeladen sind wegen des Angriffs auf die Ukraine Vertreter aus Russland und Belarus. Vor Beginn des Staatsbegräbnisses läuteten die Kirchenglocken 96 Minuten lang einmal pro Minute - ein Schlag für jedes Lebensjahr der Queen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.09.2022 11:45 Uhr