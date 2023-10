Sarah Wagenknecht will Details für eigene Partei bekanntgeben

Berlin: Sahra Wagenknecht ist offenbar entschlossen, eine eigene Partei zu gründen. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios will die Linken-Politikerin am Montag die Gründung eines Vereins mit Namen "BSW - Bündnis Sarah Wagenknecht - Für Vernunft und Gerechtigkeit" bekanntgeben. Zweck dieses Bündnisses soll die Gründung einer neuen Partei sein. Wagenknecht selbst hat in den vergangenen Monaten immer wieder betont, eine neue Partei sei nötig. Zuletzt hatte sie sich mit ihrer Heimatpartei - den Linken - bei der Migrations- und der Klimapolitik inhaltlich entzweit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2023 06:00 Uhr