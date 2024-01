SAP zahlt mehr als 220 Millionen Dollar wegen Bestechungsvorwürfen

Der deutsche Softwarekonzern SAP zahlt in den USA wegen Bestechungsvorwürfen mehr als 220 Millionen Dollar. Das US-Justizministerium und die Wertpapieraufsichtsbehörde SEC teilten mit, man habe sich mit dem Unternehmen auf die Summe geeinigt. SAP soll in der Vergangenheit Bestechungsgelder unter anderem an Beamte in Südafrika und Indonesien gezahlt haben. Mit dem Vergleich sind nun alle diesbezüglichen Ermittlungen gegen den Softwarekonzern beendet.

