SAP streicht mit Blick auf Trump offenbar Programme für Geschlechtervielfalt

Walldorf: Der deutsche Softwarekonzern SAP streicht offenbar Programme für mehr Geschlechtervielfalt - mit Rücksicht auf die Politik von US-Präsident Trump. Das Ziel, in der Belegschaft einen Frauenanteil von 40 Prozent zu erreichen, werde aufgegeben, zitiert das "Handelsblatt" aus einer internen Mail des Konzerns. Diversitätsprogramme werden zurückgefahren. SAP teilte mit, als Unternehmen mit einer starken Präsenz in den USA müsse man auf Veränderungen reagieren. Die Trump-Regierung bekämpft seit Amtsantritt Programme für Diversität, Gleichstellung und Inklusion in Behörden und Unternehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2025 13:00 Uhr