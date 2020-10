Sanktionsmöglichkeiten gegen Abgeordnete

Nachrichtenarchiv - 07.10.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundestagsabgeordnete müssen bei Verstößen künftig mit härteren Strafen rechnen. Das hat das Parlament am Abend beschlossen. Künftig können Abgeordnete mit einem Ordnungsgeld belegt werden, wenn sie anzeigepflichtige Spenden nicht melden. Außerdem gibt es Sanktionen, wenn Parlamentarier Mitarbeiter für Aufgaben einsetzen, die nichts mit dem Bundestag zu tun haben, also etwa im Wahlkampf. In diesem Fall kann das Ordnungsgeld sogar die Hälfte der jährlichen Abgeordnetendiät betragen. Der Bundestag fällte den Beschluss einstimmig. FDP, Grüne und Linke hätten sich aber noch mehr gewünscht. Auch der Erwerb von Aktienoptionen müsse anzeigepflichtig werden, wie der Fall des CDU-Abgeordneten Amthor zeige, monierten etwa die Grünen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2020 23:00 Uhr