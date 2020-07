Sanktionsdrohung wegem Waffenlieferungen an Libyen

Nachrichtenarchiv - 19.07.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Deutschland, Frankreich und Italien haben ausländischen Kriegsparteien in Libyen Sanktionen angedroht, wenn sie weiter Waffen liefern. Eine entsprechende Erklärung veröffentlichten die drei Staats- und Regierungschefs am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. Sie riefen alle libyschen Konfliktparteien und ihre ausländischen Unterstützer auf, die militärische Aufrüstung einzustellen

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.07.2020 02:00 Uhr