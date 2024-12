Sanierungskonzept für BayWa steht

München: Der hochverschuldete Agrarkonzern BayWa steht vor der Sanierung. Das Unternehmen hat sich mit den Gläubigerbanken und den Hauptaktionären auf einen konkreten Plan geeinigt. Die Börsenpflichtmitteilung wurde in der Nacht veröffentlicht. Demnach ist eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht für die bisherigen Anteilseigner in Höhe von 150 Millionen Euro vorgesehen. Die Einzelheiten dazu sollen in den kommenden Monaten festgelegt werden. Zudem verkauft die BayWa ihre Anteile an dem österreichischen Konzern Raiffeisen Ware Austria und ein Aktienpaket in Höhe von 176 Millionen Euro. Die BayWa hat mehr als fünf Milliarden Euro Schulden. Anfang des Monats hatte sie deswegen angekündigt, beim Mutterkonzern rund 16 Prozent der Vollzeitstellen zu streichen.

