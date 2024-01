Sandsackreserve in Niedersachsen geht zur Neige

Hannover: In Niedersachsen gehen bei der Hochwasserbekämpfung die Sandsäcke zur Neige. Das Bundesland greift inzwischen auch auf die Reserven anderer Bundesländer zurück. Nach Angaben der zuständigen Behörde wurden die rund 1,9 Millionen eingelagerten Sandsäcke seit Beginn des Hochwassers vor Weihnachten bis auf einen kleinen Rest abgerufen. Inzwischen hat das Land weitere 1,5 Millionen Sandsäcke aus den benachbarten Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hessen bekommen. Ein Ende der Überschwemmungen ist nicht in Sicht. Auch in Bayern steigt das Hochwasserrisiko - etwa in Oberfranken und in Teilen der Oberpfalz. Grund ist der Dauerregen mit Mengen bis zu 80 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 48 Stunden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2024 06:00 Uhr