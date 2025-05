Sandro Wagner wird neuer Trainer des FC Augsburg

Zum Fußball: Sandro Wagner wird neuer Trainer des FC Augsburg. Wie der Verein am Abend bestätigte, unterschreibt der bisherige Co-Trainer der Fußball-Nationalmannschaft heute einen Dreijahresvertrag. Für den 37-jährigen ist es die erste Station als Cheftrainer in der Bundesliga. Und: Braunschweig bleibt in der zweiten Bundesliga. Nach dem Hinspiel-Erfolg reichte der Eintracht ein 2:2 nach Verlängerung im Relegationsrückspiel beim 1. FC Saarbrücken.

