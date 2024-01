Sandra Hüller für Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert

Los Angeles: Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller ist für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. Das gab die Film-Akademie in Los Angeles bekannt. Hüller hat für ihre Rolle in "Anatomie eines Falles" schon wichtige Auszeichnungen gewonnen - etwa den Europäischen Filmpreis. Die 45-Jährige spielt in dem Justiz-Thriller eine deutsche Schriftstellerin, die mit Mann und Kind in den französischen Alpen lebt. Als ihr Gatte tot im Schnee aufgefunden wird, ist sie Hauptverdächtige. Der Film "Oppenheimer" von Kult-Regisseur Christopher Nolan hat mit 13 die meisten Oscar-Nominierungen bekommen. In der Sparte bester internationaler Film sind Werke zweier deutscher Regisseure im Rennen - nämlich "Perfect Days" von Wim Wenders und "Das Lehrerzimmer" von Ilker Catak. Die Oscar-Verleihung findet heuer am 10. März statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2024 16:00 Uhr