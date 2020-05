Sanchez will Notstand "ein letztes Mal" verlängern

Nachrichtenarchiv - 31.05.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: In Spanien soll der wegen der Corona-Pandemie geltende Ausnahmezustand ein letztes Mal verlängert werden. Regierungschef Sanchez kündigte an, er solle bis zum 21. Juni gelten. Am Mittwoch soll das Parlament darüber entscheiden. Sanchez sagte, das Land sei in der Corona-Krise auf einem guten Weg, es brauche aber weiter Schutzmaßnahmen und Einschränkungen bei der Bewegungsfreiheit. Der Ausnahmezustand in Spanien sollte eigentlich am 7. Juni enden. Europaweit gelten in dem Land die schärfsten Bestimmungen. Mehr als 27.000 Menschen starben an der durch Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2020 18:00 Uhr