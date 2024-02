Samba-Paraden in Rio haben begonnen

Rio de Janeiro: Der weltberühmte Karneval in der brasilianischen Küstenmetropole ist offiziell eröffnet. Bürgermeister Paes übergab traditionell den glitzernden Stadtschlüssel an "König Momo", die Symbolfigur des Karnevals, und läutete damit das bunte Treiben am Zuckerhut ein. Beim Straßenkarneval werden in den kommenden Tagen Dutzende Karnevalsgruppen durch die Straßen der Stadtteile ziehen, um für Stimmung zu sorgen. Die Stadtverwaltung genehmigte in dieser Saison mehr als 450 Umzüge. Insgesamt werden sieben Millionen Menschen in der Stadt erwartet, Höhepunkt sind die aufwändigen Wettbewerbe der Sambaschulen, die in stundenlangen Paraden durch das Sambódromo ziehen.

