Salzburger Festspiele beginnen unter strengen Hygieneauflagen

Nachrichtenarchiv - 01.08.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Salzburg: Mit strengen Hygiene-Auflagen haben am frühen Abend die Salzburger Festspiele begonnen. Besucher dürfen ihre Masken nur auf den Sitzplätzen abnehmen, die Zahl der Tickets wurde begrenzt, damit Abstandsregeln eingehalten werden können. Statt, wie üblich 240.000 Karten sind nur knapp 76.000 Tickets verkauft worden - also knapp ein Drittel. Die Veranstalter wollen ein Zeichen setzen, dass trotz der Corona-Krise Kunst und Kultur möglich sind. Das Klassik-Festival gehört zu den bedeutendsten der Welt. In diesem Jahr feiert es 100-Jähriges Jubiläum.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2020 23:00 Uhr