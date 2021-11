Salzburg und Oberösterreich kündigen Lockdown an

Bundestag beschließt neues Infektionsschutzgesetz

Berlin: Das neue Infektionsschutzgesetz ist vom Bundestag mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP beschlossen worden. Wenn auch der Bundesrat morgen das Gesetz passieren lässt, treten eine Reihe von Änderungen in Kraft. So soll künftig die 3G-Regel in Bussen und der Bahn gelten. Die Länder können eine Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen anordnen. Am Vormittag hatten Politiker von SPD, Grünen und FDP im Parlament die Änderungen verteidigt. Sie hoben unter anderem hervor, dass es nun einen rechtssicheren Rahmen gibt. Die Opposition kritisierte unter anderem, dass die angehende Ampelregierung zu spät auf die Coronalage reagiert hat. Bei einer virtuellen Bund-Länder-Runde wollen die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel unter anderem über eine Impfpflicht für Pflege- und Heilberufe beraten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2021 13:00 Uhr