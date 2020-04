Saisonkräfte nehmen Arbeit bei Landwirten auf

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Anmeldungen von Saisonkräften aus Osteuropa für die Landwirtschaft kommen in Gang. Bauernpräsident Rukwied sagte in einem Interview mit der "Rheinischen Post", die erste Woche sei - Zitat - "ordentlich angelaufen". Auf einer Plattform des Verbandes hätten sich inzwischen mehr als 1.500 Betriebe mit 23.500 Erntehelfern für die Arbeit in Deutschland registriert. Rukwied zeigte sich erleichtert darüber, dass die Saisonarbeiter einreisen durften. Die Betriebe seien arbeitsfähig, die Entwicklung im zweiten Halbjahr sei aber noch offen. Im September und Oktober folge ein zweiter Schwerpunkt mit der Obsternte und der Weinlese. Derzeit gebe es noch eine Lücke von etwa 150.000 benötigten Kräften.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2020 17:00 Uhr