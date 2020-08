Saisonkräfte in weiterem Mamminger Betrieb infizieren sich mit Corona

Nachrichtenarchiv - 01.08.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mamming: In dem niederbayerischen Ort sind jetzt doch noch weitere Corona-Infektionen entdeckt worden. Ebenfalls angesteckt haben sich mindestens 27 Erntehelfer bei einem weiteren Betrieb in der Gemeinde, wie das Landratsamt Dingolfing-Landau am späten Abend mitteilte. Derzeit wird in allen 26 Mamminger Firmen mit Saisonarbeitskräften auf Corona getestet. Die Ergebnisse von 25 Betrieben seien schon ausgewertet. Der Landrat geht davon aus, dass sich die Mitarbeiter bei Kräften der ersten Firma angesteckt haben - bei der mittlerweile über 230 Mitarbeiter positiv getestet wurden. Für die Einheimischen soll es aber kein Ansteckungsrisiko gegeben haben. Obwohl sich mittlerweile rund 5.000 Bürger des Landkreises testen ließen, gab es nur einen positiven Fall, der aber in keinem Zusammenhang mit den beiden Betrieben stehe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2020 23:00 Uhr