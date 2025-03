Saison im Skigebiet Garmisch-Classic endet

Garmisch-Partenkirchen: An diesem Wochenende endet die Saison in Deutschlands größtem Skigebiet Garmisch-Classic. In der Sommerpause will der Betreiber eine wichtige Liftanlage modernisieren: Die 6er-Sesselbahn Kreuzwankl-Lift wird abgebaut und durch eine 8er-Sesselbahn ersetzt. Sie soll künftig 3.000 Menschen pro Stunde nach oben transportieren - 600 mehr als bisher. Die Bayerischen Zugspitzbahnen investieren dafür rund 18 Millionen Euro.

