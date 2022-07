Sainz gewinnt Formel-1-Rennen in Silverstone

Ukrainische Armee verkündet Rückzug aus der Stadt Lyssytschansk

Kiew: Russland hat jetzt die gesamte ukrainische Region Luhansk unter Kontrolle. Nach wochenlangen Kämpfen hätten die Truppen die Stadt Lyssytschansk erobert, so Verteidigungsminister Schoigu in Moskau. Die ukrainische Armee verkündete am Abend ihren Rückzug aus der Stadt. Eine weitere Verteidigung hätte "fatale Folgen" gehabt, heißt es in der Erklärung der Militärführung. Die Eroberung von Luhansk und der Nachbarregion Donezk gelten als wichtigste Kriegsziele Moskaus. In Donezk leisten die ukrainischen Verteidiger jedoch weiterhin Widerstand. Von dort wird wieder Beschuss durch russische Einheiten gemeldet. Der Bürgermeister der Stadt Slowjansk sprach von den schwersten Angriffen in jüngster Zeit. Mindestens sechs Menschen seien getötet worden.

