Sahra Wagenknecht stellt Programm ihrer neuen Partei vor

Berlin: Die frühere Linken-Politikerin Wagenknecht will heute ihre neue Partei gründen und deren Programm bekanntgeben. Diese neue Partei soll aus dem bereits bestehenden Verein "Bündnis Sahra Wagenknecht" hervorgehen, der sich im Oktober formiert hat, nachdem die Gruppe aus der Linksfraktion im Bundestag ausgetreten war. Für 13 Uhr ist eine Pressekonferenz in Berlin angekündigt, an der neben Wagenknecht unter anderen die ehemaligen linken Bundestagsabgeordneten Amira Mohamed Ali und Christian Leye sowie der Europapolitiker Fabio de Masi und Düsseldorfs einstiger SPD-Oberbürgermeister Thomas Geisel erwartet werden. Für Ende des Monats ist ein erster Parteitag geplant, Anfang Juli will die Partei dann an der Europawahl teilnehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2024 06:00 Uhr