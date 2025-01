Sängerin Marianne Faithfull ist tot

London: Die britische Sängerin und Schauspielerin Marianne Faithfull ist tot. Ein Sprecher teilte mit, sie sei im Alter von 78 Jahren im Kreise ihrer Familie in London gestorben. Marianne Faithfull war durch den Song "As Tears Go By" berühmt geworden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2025 20:00 Uhr