Sängerin Jane Birkin stirbt mit 76 Jahren

Meldungsarchiv - 16.07.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Paris: Die britisch-französische Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin ist tot. Sie starb im Alter von 76 Jahren. Wie aus Insiderkreisen verlautete, wurde Birkin leblos in ihrem Zuhause in Paris gefunden. 1968 spielte sie an der Seite von Romy Schneider und Alain Delon in "Der Swimmingpool". Bekannt wurde Birkin vor allem auch durch das Lied "Je t'aime ... moi non plus", das sie 1976 mit ihrem damaligen Lebensgefährten Serge Gainsbourg aufnahm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2023 15:00 Uhr