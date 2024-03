Sänger Steve Harley von Cockney Rebel gestorben

London: Der Sänger der britischen Band Cockney Rebel, Steve Harley, ist tot. Wie seine Familie mitteilte, starb Harley im Alter von 73 Jahren "friedlich zu Hause". Sein größter Erfolg war der Song "Make Me Smile (Come Up and See Me)", der 1975 die Spitze der britischen Charts erreichte. Der von Harley geschriebene Hit verkaufte sich mehr als 1,5 Millionen Mal.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.03.2024 02:00 Uhr