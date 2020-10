Nachrichtenarchiv - 07.10.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Houston: Der US-amerikanische Musiker Johnny Nash ist tot. Der Pop- und Reggae-Künstler starb nach Angaben seines Sohnes im Alter von 80 Jahren in Texas. Nash wurde vor allem bekannt durch den Hit "I Can See Clearly Now" von 1972. Den Song hatte er nach einer Augenoperation geschrieben. Er wurde später von zahlreichen Künstlern gecovert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2020 10:00 Uhr