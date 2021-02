Nachrichtenarchiv - 12.02.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Haßfurt: Der Musiker Angelo Kelly ist wegen eines Bühnenauftritts seines vierjährigen Sohnes verurteilt worden. Das Amtsgericht in Haßfurt verhängte ein Bußgeld in Höhe von 3.000 Euro, weil der Bub nach 17 Uhr bei dem Konzert seines Vaters mitgewirkt hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Kelly kündigte Rechtsmittel an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2021 14:00 Uhr