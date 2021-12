Sachsens Polizei löst zahlreiche illegale Corona-Proteste auf

Nachrichtenarchiv - 07.12.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Chemnitz: In Sachsen hat die Polizei in der Nacht zahlreiche Proteste gegen Corona-Maßnahmen aufgelöst. Allein im Zuständigkeitsbereich der Polizei Chemnitz wurden mehr als 700 Ordnungswidrigkeiten angezeigt, teilte die Polizei mit. Die zum Teil von Rechtsextremen organsierten Proteste sind wegen der hohen Corona-Inzidenz von mehr als 1200 in Sachsen derzeit untersagt. Innenminister Wöller warnte im Sender RTL, die Protest würden in Sachsen zunehmend mit Hass und Gewalt aufgeladen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.12.2021 05:00 Uhr