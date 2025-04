Sachsens Ministerpräsident verurteilt Ukraine-Krieg

Ukraine-Krieg überschattet Gedenken im sächsischen Torgau: Ministerpräsident Kretschmer richtete beim Festakt deutliche Worte an den russischen Botschafter. Russland habe den völkerrechtswidrigen Krieg begonnen und müsse ihn auch beenden, so Kretschmer. Bei dem Gedenken in Sachsen wurde an das Aufeinandertreffen US-amerikanischer und sowjetischer Soldaten vor 80 Jahren erinnert.

