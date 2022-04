Sachsens Innenminister Wöller hat Entlassungsurkunde erhalten

BMW muss Produktion in Regensburg unterbrechen

Regensburg: BMW muss in seinem Oberpfälzer Werk kommende Woche die Produktion unterbrechen. Wie ein Sprecher dem BR mitteilte, können dann wegen der Probleme bei Zulieferern keine Fahrzeuge hergestellt werden. Davon sind bei BMW in Regensburg rund 9.000 Mitarbeiter betroffen. Die Versorgungssituation sei angespannt, sagte der Sprecher, nannte aber keine Details. In der Automobilbranche fehlen unter anderem Halbleiter und Kabelbäume. Auch bei Audi in Ingolstadt fallen bis kommenden Freitag etliche Schichten aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2022 16:00 Uhr