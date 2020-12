Sachsen verhängt ab Montag Lockdown

Nachrichtenarchiv - 11.12.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen und vielen Todesfällen drängen Bund und Länder auf schnelle Entscheidungen zu einem neuen Lockdown. Voraussichtlich noch am Wochenende wollen sie über eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen beraten, die zum Teil noch vor Weihnachten in Kraft treten könnten. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet forderte einen schnellstmöglichen Lockdown in ganz Deutschland. Laschet zufolge sollen Geschäfte außer denen für den täglichen Bedarf bis zum 10. Januar schließen. In Sachsen hat die Landesregierung am Abend bereits einen harten Lockdown beschlossen. Demnach bleiben dort am Montag Schulen, Kitas und Horte ebenso zu, wie zahlreiche Geschäfte im Einzelhandel. Hinzu kommen nächtliche Ausgangssperren, die ab einem Inzidenzwert von 200 greifen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2020 21:00 Uhr