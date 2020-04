Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern führen Maskenpflicht ein

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dresden: In Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern gilt ab Montag eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Die Menschen in Sachsen müssen darüber hinaus auch in Geschäften Nase und Mund bedecken. Ministerpräsident Kretschmer zufolge sei es auch in Ordnung, dies mit einem einfachen Tuch oder einem Schal zu tun. Der CDU-Politiker sagte, wenn man in so vielen Bereichen zusätzliche Kontakte von Menschen zulasse, sei eine Masken-PFLICHT die richtige Antwort. Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich am Mittwoch auf ein Gebot geeinigt. In Bayern wird es vorerst bei einer Maskenempfehlung bleiben. Allerdings betonte Gesundheitsministerin Huml im Interview mit dem BR: Falls dieses Modell nicht funktionieren sollte, könne auch im Freistaat eine Maskenpflicht eingeführt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2020 07:00 Uhr