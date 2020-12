Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff entlässt Innenminister Stahlknecht

Nachrichtenarchiv - 04.12.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Magdeburg: Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Haseloff, hat seinen Innenminister, Stahlknecht, entlassen. Beide gehören der CDU an, Stahlknecht sogar als Landeschef. Haseloff begründete seine Entscheidung mit einem schwer gestörten Vertrauensverhältnis: Im Streit um den Rundfunkbeitrag habe Stahlknecht unabgestimmt und öffentlich einen Bruch mit den Koalitionspartnern SPD und Grüne in den Raum gestellt, sagte der Ministerpräsident. Sein bisheriger Innenminister hatte in einem nicht abgesprochenen Interview angekündigt, mit einer Minderheitsregierung weiterzuregieren, sollte die Koalition den Streit nicht überstehen. Das hatte Haseloff bisher ausgeschlossen. SPD und Grüne sprachen daraufhin von Umsturzversuchen. - In Sachsen-Anhalt will die CDU der Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent pro Monat nicht zustimmen - ebenso die AfD. SPD und Grüne sind hingegen dafür.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2020 15:00 Uhr