Sachsen-Anhalt wird wegen Lockerungen bei Corona kritisiert

Nachrichtenarchiv - 03.05.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Vorpreschen Sachsen-Anhalts bei den Corona-Lockerungen hat für Kritik gesorgt. Berlins regierender Bürgermeister Müller sagte, der Bund und die anderen Länder seien darüber nicht rechtzeitig informiert woren. Dies sei ärgerlich. Müller mahnte ein abgestimmtes Vorgehen bei den nächsten Corona-Beratungen zwischen Bund und Ländern am kommenden Mittwoch an. Der rheinland-pfälzische Innenminister Lewentz nannte das Vorgehen Sachsen-Anhalts befremdlich und sprach von einem Ausscheren des Bundeslandes. Auch in Sachsen-Anhalt selbst werden die Lockerungen skeptisch aufgenommen. Magdeburgs Bischof Feige sagte, die Hygiene-Auflagen bei der Zulassung der öffentlichen Gottesdienste seien vielerorts in seinem Bistum gar nicht umsetzbar. Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt hatte gestern mitgeteilt, dass dort zum Beispiel ab Montag wieder fünf Menschen außerhalb des eigenen Hausstands zusammenkommen dürfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2020 21:00 Uhr