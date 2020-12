Sachsen-Anhalt vertagt Entscheidung über Rundfunkbeitrag

Nachrichtenarchiv - 02.12.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Magdeburg: Der Medienausschuss des Landtags von Sachsen-Anhalt hat seine Beratungen über die in der schwarz-rot-grünen Koalition umstrittene Erhöhung der Rundfunkgebühren vertagt. Laut SPD-Fraktion sollen die Gespräche in dem Ausschuss bis Mittwoch kommender Woche ausgesetzt werden. Vor Beginn der Sitzung hatte SPD-Fraktionschefin Pähle erklärt, dass die Regierungsparteien weiterhin "nach einem einvernehmlichen Weg" suchten. Hintergrund des Streits ist, dass die CDU-Fraktion gegen den neuen Medienänderungsstaatsvertrag stimmen will, der eine Beitragsanhebung um 86 Cent pro Monat beinhaltet. Der Vertrag wurde zuvor zwischen allen Bundesländern ausgehandelt, muss allerdings von allen Landtagen gebilligt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.12.2020 11:45 Uhr