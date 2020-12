Sachsen-Anhalt stoppt vorerst Erhöhung des Rundfunkbeitrags

Nachrichtenarchiv - 08.12.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Magdeburg: Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Haseloff, hat den Gesetzentwurf zum neuen Rundfunkstaatsvertrag zurückgezogen. Damit ist auch die für morgen geplante Abstimmung über die Erhöhung der Rundfunkbeitrags abgesetzt. Danach erklärten die Grünen, dass sie wegen der besonderen Verantwortung in der Corona-Pandemie dennoch an der Koalition festhalten wollen. Seit Wochen hatte es in dem ostdeutschen Bundesland Streit gegeben, über die Erhöhung der Rundfunkgebühr um 86 Cent auf monatlich 18,36 Euro. SPD, Grüne und Linkspartei sind aber für die Anhebung. Sie hatten die CDU gewarnt, zusammen mit der AfD die Erhöhung zu verhindern. Die anderen 15 Landesparlamente hatten der Anhebung schon zugestimmt. Die ARD hatte bereits angekündigt, dass sie notfalls auf eine Erhöhung klagen werde - dieser Weg dürfte nun beschritten werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2020 13:00 Uhr