Sachsen-Anhalt lockert in der Corona-Krise Kontaktbeschränkungen

Magdeburg: Sachsen-Anhalt und das Saarland erlauben ab Montag einzelne Lockerungen bei den Corona-Einschränkungen. In beiden Bundesländern dürfen alle Geschäfte bei Einhaltung bestimmter Bedingungen wie Abstandsregeln oder Kundenmengen wieder öffnen. Außerdem muss ein triftiger Grund für das Verlassen der Wohnung muss nicht mehr nachgewiesen werden. In Sachsen-Anhalt dürfen sich künftig bis zu fünf auch haushaltsunabhängige Personen treffen, statt nur zweit. Ab dem 11. Mai wird dort auch das Besuchsverbot in Alten- und Pflegeheimen unter Auflagen aufgehoben. Ministerpräsident Haseloff rief dennoch zur Vorsicht auf. Auch wenn es notwendig sei, schrittweise zu einem normalen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben zurückzukehren, sei es für eine Entwarnung zu früh. Die Pandemie sei nicht überwunden. Auch im Saarland gelten ab Montag ähnliche Regeln wie in Sachsen-Anhalt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2020 19:00 Uhr