Sachsen Anhalt lockert Corona-Schutzvorkehrungen

Nachrichtenarchiv - 02.05.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Magdeburg: Sachsen-Anhalt lockert als erstes Bundesland die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Von Montag an dürfen bis zu fünf Personen zusammen unterwegs sein, auch wenn sie nicht in einem Haushalt leben. Außerdem braucht man keinen triftigen Grund mehr zum Verlassen der Wohnung. Die neue Landes-Verordnung sieht zudem vor, dass nun alle Geschäfte unter Auflagen öffnen dürfen, auch bei mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche. Ausgeweitet werden Schulunterricht und Notbetreuung in Kitas. Zudem sollen ab 11. Mai wieder Besuche in Alten- und Pflegeheimen möglich sein - allerdings pro Person nur von einer Stunde am Tag und mit strikter Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Sachsen-Anhalt hat mit knapp 1600 Fällen laut Robert-Koch-Institut eine vergleichsweise geringe Zahl von Infizierten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2020 16:00 Uhr