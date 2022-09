Sabotage-Verdacht nach Lecks in Nord-Stream-Leitungen

Atomkraftwerke in Süddeutschland sollen bis April weiterlaufen

Berlin: Die beiden noch laufenden Atomkraftwerke in Süddeutschland sollen auch über den Jahreswechsel hinaus in Betrieb bleiben. Wirtschaftsminister Habeck teilte am Abend mit, die Atomanlagen Isar 2 und Neckarwestheim blieben noch bis Mitte April am Netz. Die Betreiber hätten sich mit seinem Ministerium auf Eckpunkte für einen Weiterbetrieb verständigt, bis Ende Oktober solle auch die gesetzliche Grundlage fertig sein. Das AKW Isar 2 bei Landshut wird zur Reparatur eines Lecks im Oktober eine Woche abgeschaltet. Neckarwestheim muss im Januar neu konfiguriert werden - auch das werde etwa eine Woche dauern. Das dritte noch aktive Atomkraftwerk in Niedersachsen soll zum Jahresende abgeschaltet werden. Grund für den Weiterbetrieb der beiden anderen AKWs ist die angespannte Lage auf dem französischen Strommarkt. Dort stehen derzeit etliche Atomkraftwerke still.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2022 23:00 Uhr