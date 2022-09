Sabotage an Ostsee-Gaspipelines als Ursache für Lecks wird wahrscheinlicher

Kopenhagen: Weil an den Ostsee-Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 in kurzer Zeit drei Lecks gemeldet wurden, gibt es den Verdacht auf Sabotage. In Polen und Dänemark wird ein gezielter Anschlag auf die europäische Gasinfrastruktur für denkbar gehalten. Auch aus Sicht deutscher Sicherheitskreise spricht vieles für Sabotage. Wirtschaftsminister Habeck äußerte sich eher zurückhaltend. Nato-Generalsekretär Stoltenberg erklärte, das sei etwas, was sehr genau beobachtet werde. Ein norwegischer Militärwissenschaftler sagte, ein Leck an drei verschiedenen weit voneinander entfernten Orten könne nur die Folge eines vorsätzlichen Akts oder von Sabotage sein. Lecks an Gaspipelines seien zudem extrem selten.

