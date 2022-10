Sabotage an Kabeln legt Zugverkehr im Norden lahm

Berlin: Der großflächige Zugausfall bei der Deutschen Bahn ist auf Sabotage zurückzuführen. Verkehrsminister Wissing teilte mit, dass an zwei Stellen Kabel durchtrennt wurden, die für den Bahnbetrieb unverzichtbar seien. Dabei habe es sich um vorsätzliches und gezieltes Vorgehen gehandelt. Nach seinen Worten hat die Bundespolizei die Ermittlungen aufgenommen; zu den Hintergründen oder Verdächtigen ist noch nichts bekannt. Durch den Anschlag auf die Infrastruktur der Bahn fiel das digitale Zugfunksystem aus. Betroffen waren sowohl der Fern-, als auch der Regional- und Güterverkehr in Norddeutschland. Der Fernverkehr kam dort zeitweise komplett zum Erliegen. Inzwischen ist die Störung behoben; dennoch muss weiterhin mit Verspätungen und Ausfällen gerechnet werden.

Krim: Bei der Bombenexplosion auf einer Brücke zur Krim sind nach russischen Angaben mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Unklar ist, was die Explosion ausgelöst hat. Die Brücke stürzte dadurch teilweise ein. Sie verbindet die Halbinsel Krim mit dem russischen Festland und ist bei der Versorgung der in der Ukraine kämpfenden russischen Soldaten von großer Bedeutung. Der ukrainische Präsidentenberater Podoljak veröffentlichte ein Foto von der beschädigten Brücke und schrieb, alles von Russland Besetzte müsse ausgetrieben werden. Russlands Präsident Putin setzte eine Kommission ein, die den Vorfall untersuchen soll. Zum neuen Kommandeur für das russische Militär in der Ukraine wurde General Surowikin eingesetzt. Nach mehreren Niederlagen war in Russland eine Neuaufstellung der Truppen gefordert worden.

Berlin: Tausende Anhänger der AfD haben in der Hauptstadt gegen die Politik der Bundesregierung protestiert. Unter dem Motto "Energiesicherheit und Schutz vor Inflation - unser Land zuerst" versammelten sie sich am frühen Nachmittag vor dem Berliner Reichstag. Zum Start der AfD-Kundgebung ging die Polizei von etwa 3.000 Teilnehmern aus. Sie schwenkten neben Deutschland- und AfD-Fahnen auch vereinzelt Reichsflaggen und Russlandfahnen. Bei Gegenkundgebungen kamen jeweils mehrere Hundert Menschen zusammen. Wegen der Demonstrationen war das Berliner Regierungsviertel weiträumig gesperrt. Insgesamt 1.900 Polizeibeamte sind im Einsatz.

Hongkong: Zum ersten Mal sind in der chinesischen Sonderverwaltungszone Minderjährige nach dem sogenannten Sicherheitsgesetz von 2020 verurteilt worden. Sie sollen an Straßenständen und im Internet zum Aufstand gegen China aufgerufen haben. Laut Gericht ist damit der Straftatbestand der "Verschwörung zur Aufwiegelung" erfüllt, der eine abschreckende Antwort erfordere. Die vier Angeklagten im Alter von 16 und 17 Jahren müssen deshalb für bis zu drei Jahre in eine Hafteinrichtung für Jugendliche. - Das Hongkonger Sicherheitsgesetz wurde vor zwei Jahren erlassen, um pro-demokratische Proteste zu unterbinden. Laut Kritikern verstößt es gegen die Zusage der Volksrepublik China, nach der Rückgabe der Kolonie durch Großbritannien den Grundsatz "Ein Land, zwei Systeme" gelten zu lassen, also in Hongkong die bürgerlichen Freiheiten zu achten.

Augsburg: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Augsburg erstmals in dieser Saison unentschieden gespielt. Das Heimspiel der Schwaben gegen den VFL Wolfsburg endete 1 zu 1. Damit klettert der FCA in der Tabelle auf Rang neun. Außerdem spielten: Leverkusen - Schalke 4:0, Mainz - Leipzig 1:1 und Bochum - Frankfurt 3:0.

