Sabine Töpperwien wird mit Sportmedienpreis ausgezeichnet

Frankfurt am Main: Die frühere ARD-Journalistin Sabine Töpperwien ist mit dem diesjährigen Sportmedienpreis geehrt worden. Töpperwien, die als erste Frau live über ein Fußball-Bundesligaspiel im Hörfunk berichtet hatte, erhielt die Auszeichnung auf dem Sportpresseball in Frankfurt. Triathlet Jan Frodeno wurde dort als "Legende des Sports" gewürdigt, die deutsche Basketball-Nationalmannschaft gewann in der Kategorie "Sportler mit Herz".

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.11.2023 06:30 Uhr