Saarländischer Ministerpräsident Hans lehnt CDU-Präsenz-Parteitag ab

24.10.2020 03:00 Uhr

Düsseldorf: Der saarländische Ministerpräsident Hans lehnt einen Präsenzparteitag der CDU im Dezember strikt ab. Es sei bei der derzeitigen Infektionslage nicht vermittelbar, dass tausend Delegierte nach Baden-Württemberg anreisen und sich dort treffen, sagte Hans der "Rheinischen Post". Dies wäre ein verheerendes Signal - auch mit Blick auf die Einschränkungen, die wir unseren Bürgerinnen und Bürgern coronabedingt im Alltag zumuten. Hans plädiert stattdessen für einen Parteitag mit virtuellen Elementen und dezentralen Veranstaltungen. Eine erneute Verschiebung des Parteitags lehnt er ab, weil die Führungsfrage in der CDU endlich geklärt werden müsse. Friedrich Merz, einer der Bewerber um den CDU-Vorsitz, will unbedingt an dem in sechs Wochen geplanten Parteitag festhalten - denkt aber auch über ein "abgespeckte" Form nach.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.10.2020 03:00 Uhr